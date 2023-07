Om de vergrijzingsfactuur te kunnen blijven betalen, moet er een pensioenhervorming komen die 9 keer groter is dan de Vivaldi-deal

Broers David en Jan Degroote bouwen wolkenkrab­ber in Oostende: “Maar zomaar een blok neerzetten en ons van de rest niets aantrekken is niet onze houding”

Twee wolkenkrabbers en een hotel rijzen uit boven de jachthaven van de Koningin der Badsteden. Ze hebben hun naam waargemaakt, de broers David (41) en Jan (40) Degroote. Zij zijn de grootsten in het vastgoed in Oostende. “‘t Was pittig, want onze klanten zijn vaak particulieren die een centje op overschot hebben voor een tweede verblijf en dan kan je niet plots zeggen: ‘Uw aankoop zal 20 procent duurder zijn.’”