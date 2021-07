Om 12 uur staat België stil: minuut stilte van Verviers tot Tokio, vlaggen halfstok

Vandaag is een dag van nationale rouw. Het land staat heel even stil vanmiddag, om de slachtoffers van de overstromingen te herdenken. Zelfs tot in Tokio wordt een minuut stilte gehouden.

Zeker 31 mensen lieten vorige week in Wallonië het leven na de enorme watersnood. Nog altijd 70 personen zijn vermist. Mensen verloren familieleden en raakten hun hele hebben en houden kwijt. Voor hén wordt vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd.

'No Sound But The Wind' van Editors zal om klokslag 12 uur op de radiozenders van VRT en DPG Media weerklinken, als teken van solidariteit. Een minuut later zullen overal in het land de sirenes van de hulpdiensten loeien.

Op het openbaar vervoer worden de slachtoffers eveneens herdacht. Trams en bussen van De Lijn en MIVB blijven één minuut stilstaan, bij NMBS wordt reizigers gevraagd om even stil te zijn. Zelfs de atleten van Team Belgium zullen in het olympisch dorp in Tokio een minuut stilte houden.

De vlaggen overal in het land hangen halfstok en koning Filip zal samen met onder anderen premier Alexander De Croo (Open Vld), minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) een herdenkingsplechtigheid houden in Verviers, een van de zwaarst getroffen steden van ons land. Het gezelschap zal er onder meer praten met delegaties van de brandweer, ambulanciers, de Civiele Bescherming, de politie en slachtoffers.

De Nationale Feestdag van morgen zal ook ingetogener dan anders verlopen. Een preludeconcert van vanavond in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel is alvast afgelast.

Zenders passen programmatie aan op dag van nationale rouw Op de dag van nationale rouw vandaag ziet het zendschema van VTM er anders uit. Om 11.25 uur is er een extra ‘VTM Nieuws’, live te bekijken op VTM en HLN. ‘s Avonds worden ‘De Kotmadam’, ‘Wat als’ en ‘Waarheid Durven of Doen’ uitgesteld. In de plaats is er om 20 uur de special ‘Helden van hier: Helpende handen’, gevolgd door de Winnie de Poeh-film ‘Christopher Robin’ om 20.50 uur, een verhaal over vriendschap. De avond wordt afgesloten met de quiz ‘De omgekeerde wereld’ (22.50 uur) en ‘Telefacts Zomer’ (middernacht). Ook de VRT past zijn aanbod aan. Zo is er om 11.45 uur een extra ‘Journaal’ en passen de radiozenders hun muziek aan. Ben jij ook betrokken bij de hulpacties of ben je zelf slachtoffer van het noodweer en wil je daarover getuigen op deze dag van nationale rouw, stuur dan een mail naar video@hln.be.