Olivier Vandecasteele reageert voor het eerst zelf via boezemvriend: “Alle steun beweegt me meermaals per dag tot tranen toe”

Zelf moet Olivier Vandecasteele na 1,5 jaar te hebben vastgezeten in een Iraanse gevangenis nog een tijdje rustig thuis bekomen. Tientallen vrienden en kennissen lopen intussen vandaag voor hem de ‘20 km door Brussel’. In een boodschap voor de lopers liet Vandecasteele, via zijn boezemvriend Olivier Van Steirtegem, voor het eerst sinds zijn terugkomst in België van zich horen. Hij geeft aan ontzettend ontroerd te zijn met alle steun. Premier Alexander De Croo (Open Vld), verdedigt nogmaals de beslissingen van de regering in de zaak.

Ook voor vrienden, familie en sympathisanten kwam de plotse vrijlating van ngo-medewerker Olivier Vandecasteele als een totale verrassing. Veel vrienden stonden vanmorgen klaar voor de ‘20 km door Brussel’ in speciale t-shirts waarmee ze aanvankelijk nog maar eens om zijn vrijlating wilden vragen. Maar dat is nu niet meer nodig: Vandecasteele landde vrijdagavond in ons land, nadat hij iets eerder in Oman was overgedragen aan een Belgische delegatie in ruil voor de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi.

“Lopen met grote vreugde”

Zijn familie en vrienden lopen vandaag nog steeds voor Vandecasteele de 20 kilometer door Brussel, gesteund door premier Alexander De Croo (Open Vld). Maar het is een heel andere ervaring, nu Vandecasteele vrij is. “Nu lopen we met de grote vreugde om zijn vrijlating als motivatie", laat het team verstaan.

Boezemvriend Olivier Van Steirtegem las vanmorgen een persoonlijke boodschap van Vandecasteele voor aan alle lopers. Daarmee kwam er voor het eerst sinds de vrijlating een reactie van de Belg zelf. Vandecasteele laat weten dat de inzet van iedereen heel veel voor hem betekent. “ Sinds mijn terugkeer naar België ontdek ik elk uur hoe groot de omvang van de steun was gedurende 15 maanden. Dat heeft me enorm ontroerd. Het beweegt me verschillende keren per dag tot tranen toe. In één woord: MERCI!”

Volledig scherm Premier Alexander De Croo met Olivier Van Steirtegem op de 20 kilometer door Brussel. © BELGA

Advies van experten

Vandecasteele geeft aan dat hij er zelf nog niet fysiek bij is, omdat hij de raad heeft gekregen nog even niet te veel mensen te zien. “Ik heb heel veel zin om bij jullie te zijn. Maar ik moet mijn verplaatsingen en contacten nog beperken, om weer op een goede manier een normaal leven te kunnen oppikken”, klinkt het. Vandecasteele zegt dat experten hem dit aanraden en dat hij dat advies wil opvolgen. “Ik wil de eerste 48 uur dus bij mijn familie doorbrengen en me medisch laten controleren.”

“Laten we het langs de positieve kant bekijken”, aldus nog Vandecasteele. “Dat wil zeggen dat ik nu uitrust, om in de nabije toekomst met jullie feest te kunnen vieren. Ik ben blij om in gedachten bij jullie te zijn. Loop! Wandel! Zweet! Doe de groeten aan het mooie Brussel voor mij.”

De Croo: “Moeilijk dilemma”

Premier Alexander De Croo, die de lopers in Brussel een hart onder de riem kwam steken, verklaarde eerder op de dag op ‘RTL-TVi’ dat de toestand van Vandecasteele na 455 dagen onmenselijke opsluiting “echt moeilijk” was. “We wisten dat er niet veel geduld meer was aan de andere kant”, benadrukte de premier ook, waarmee hij de keuze van de regering verklaarde om beroep te doen op artikel 167 van de Grondwet, in plaats van de procedure van het uitleveringsverdrag, voor de bevrijding van de Belg. De procedure hield volgens de premier “een gevaar in voor Olivier, omdat er weken van debat nodig waren geweest”.

Vandecasteele werd geruild voor de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi, die werd veroordeeld voor terrorisme. Op de vraag of de regering dan niet eerder beroep had kunnen doen op artikel 167 van de Grondwet, dat de Koning - lees de regering - het buitenlands beleid van het land toewijst, repliceerde De Croo “dat we een parlementaire procedure wilden volgen, in een wettelijk en democratisch kader. Het parlementair debat was niet evident, maar er was een meerderheid om het uitleveringsverdrag te gebruiken”.

Ik heb veel mensen horen zegen ‘Olivier moet vrijkomen’, maar niemand heeft met uitgelegd hoe Premier Alexander De Croo (Open Vld)

“Dat is een erg, erg, erg moeilijk dilemma, maar op een bepaald moment heb ik mijn mening gemaakt: we laten een onschuldige Belg niet achter. Ik heb veel mensen horen zegen ‘Olivier moet vrijkomen’, maar niemand heeft met uitgelegd hoe”, aldus nog De Croo, die nog zegt geen spijt te hebben, “maar we zullen de analyse in de komende weken en maanden maken”.

