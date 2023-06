Olivier Vandecasteele haalt woensdag reusachtig portret van belfort in Doornik en geeft eerste toespraak sinds terugkeer in ons land

Olivier Vandecas­tee­le reageert voor het eerst zelf via boezem­vriend: “Alle steun beweegt me meermaals per dag tot tranen toe”

Zelf moet Olivier Vandecasteele na 1,5 jaar te hebben vastgezeten in een Iraanse gevangenis nog een tijd rustig thuis bekomen. Tientallen vrienden en kennissen lopen intussen vandaag voor hem de ‘20 km door Brussel’. In een boodschap voor de lopers liet Vandecasteele, via zijn boezemvriend Olivier Van Steirtegem, voor het eerst sinds zijn terugkomst in België van zich horen. Hij geeft aan ontzettend ontroerd te zijn met alle steun. Premier Alexander De Croo (Open Vld), verdedigt nogmaals de beslissingen van de regering in de zaak.