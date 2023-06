Olivier Vandecasteele geeft om 18 uur eerste toespraak sinds thuiskomst eind mei

Meer dan helft van gedetineer­den in ons land zit in gevangenis door drugs

Meer dan de helft van de gevangenen in ons land zit vanwege drugsgerelateerde feiten achter de tralies. Dat blijkt uit de statistieken over de gevangenispopulatie tussen januari 2021 en januari 2022 van de Raad van Europa. België is ook een van de koplopers in Europa op vlak van overbevolking in gevangenissen.