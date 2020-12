Olivia en Noah populairste voornamen van 2020

In de loop van 2020 kregen tot nu toe 288 meisjes de naam Olivia (tegenover 356 in 2019). Op plaats twee staat Mila (263) (en Milla 20), op de derde plaats volgt Marie (257). Emma (252) en Ella (234) vervolledigen de top vijf. Bij de jongensnamen is Noah (351) de populairste. Hij stond vorig jaar nog op de derde plaats. Arthur was vorig jaar de winnaar en staat nu op plek twee (295 in 2020 tegen 346 in 2019). Dat zegt Kind en Gezin maandag op basis van voorlopige gegevens.

Kind en Gezin stelt jaar na jaar vast welke voornamen populair zijn én jaren blijven. De meest populaire voornamen hebben vaak de klinker ‘a’ gemeen.

Olivia is voor het tweede jaar op rij de populairste meisjesnaam in Vlaanderen. In 2013 belandde Olivia in de top 20 van populaire namen, in 2015 kreeg ze een plekje in de top 10. In 2016, 2017 en 2018 stootte ze door tot de top drie. Ook Mila en Emma zijn al drie jaar lang sterkhouders bij de meisjesnamen.

Nieuwkomer

Bij de jongensnamen is Jules (tot nu toe 285 keer gekozen) een nieuwkomer in de top vijf. De voornaam springt van de achtste plaats in 2019 naar de derde plaats dit jaar. Finn (279) en Lucas (277) vervolledigen de top vijf.

De top drie van jongensnamen ziet er puur fonetisch anders uit. 'Jules' wint. 392 jongens heten Jules (285), Juul (86) of Jul (21). 367 jongens heten Noah of Noa (16) en 366 jongens Lucas of Lukas (89).

Vaak zijn nieuwkomers in de top tien veelbelovende kanshebbers van een plekje in de top drie enkele jaren later.

Volledig scherm De top vijf bij de meisjes en de jongens. © Kind en Gezin