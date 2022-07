Olivia en Noah populairste voornamen in 2021

Torhout AZ Delta kreeg intussen 15 meldingen na getuigenis van donorkind over Torhoutse gynaeco­loog

Vijf dagen nadat een Torhoutse gynaecoloog in opspraak kwam door de getuigenis van een donorkind, kreeg het meldpunt van het AZ Delta in Torhout al 15 meldingen van ongeruste donorkinderen of ouders. Het gaat vooral om mensen die tijdens de jaren 1980 door kunstmatige inseminatie verwekt of zwanger werden in het toenmalige Sint-Rembertziekenhuis.

5 juli