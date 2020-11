Oliver Naessen, Karel De Gucht en Michaël Vrijmoed over hun oom, vriend en leermeester Guy Van Cauteren, chef van ’t Laurierblad: “Een voorrecht om hem gekend te hebben”

Hij was de zoon van een slager en in een oud toneelzaaltje naast die slagerij opende hij in 1979 ’t Laurierblad. Je zag zijn afkomst op zijn menukaarten. Patés, terrines, stoofpotten, zwezeriken, rundvlees dat acht uur in de oven heeft gegaard, varkensrib met een flinke vetrand: Guy Van Cauteren ging back to basics lang voor de gastronomie de mond vol kreeg van ‘eerlijke producten’. In supermarkten vond je geen biefstuk met vetadertjes meer, het hippe vleesrestaurant moest nog uitgevonden worden en sterrenkeukens stonden nog voor dure ingrediënten of nieuwerwetse technieken, maar bij Van Cauteren lag de toekomst al in het bord. De smaak weer belangrijker maken dan de vorm, was voor hem een missie. En de mensen tot thee bekeren, ook. In de tijd dat je in bijna geen enkel etablissement iets anders kon krijgen dan een zakje Lipton, had hij er een hele kaart van, zoals een wijnkaart.