Offerfeest vindt plaats op 20 juli

Brussel/Elsene Mahdi vraagt partijen geen valse hoop te geven aan hongersta­kers

9:21 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) vraagt partijen om geen valse hoop te geven aan hongerstakers. "Een kort verblijf aan alle hongerstakers geven is onwenselijk. Een paar maanden later zitten diezelfde mensen zonder papieren opnieuw in onwettig verblijf. De hongerstakers hebben trouwens zelf aangegeven dat ze geen tijdelijke, maar een definitieve en collectieve verblijfsvergunning willen voor alle sans-papiers", reageert hij vanavond.