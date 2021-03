Oergastronoom Jacques Colemont sluit deuren van restaurant Figaro: “Eigenlijk was ik liever nog enkele jaren doorgegaan”

Zeker in Hasselt en omstreken - waar Figaro en de kenmerkende witte villa erfgoed zijn - sloeg het nieuws gisteren in als een bom. "Dat begrijp ik. Ik ben er zelf ook niet goed van", vertelt een uiterst minzame Jacques Colemont. "Dit heeft mij echt overvallen. Tot twee weken geleden had ik nog geen seconde aan stoppen gedacht. Integendeel: net als zovelen heb ook ik de voorbije maanden aan take-away gedaan. De tuin en het terras waren trouwens al pico bello op orde gebracht voor de nakende heropening in mei. Zo gebrand was ik daarop. Maar toen deed een ondernemer plots een bod dat ik nooit meer zou krijgen. Hij wil hier zelf komen wonen, zo verliefd is hij op deze plek. U moet weten: deze buurt is de voorbije decennia uitgegroeid tot de meest exclusieve wijk van Hasselt. Alleen al een stuk bouwgrond gaat hier makkelijk voor 500.000 euro van de hand. Omdat het aanbod zeer correct was, hebben de onderhandelingen hooguit een half uur geduurd en ben ik met pijn in het hart akkoord gegaan."