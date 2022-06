Oekraïners krijgen makkelijker toelage voor Vlaams hoger onderwijs, Oekraïense diploma’s worden gratis erkend

"We proberen binnen Onderwijs maximaal rekening te houden met de noden van de mensen uit Oekraïne", verduidelijkt Ben Weyts. "Er is steun voor mensen die hier willen studeren of werken.” Voortaan worden Oekraïners vrijgesteld van alle kosten verbonden aan de erkenning van hun diploma, zoals de kosten voor een niveau-erkenning (90 euro), specifieke gelijkwaardigheid (180 euro) of een doctoraat (300 euro). Bij de beoordeling van hun aanvraag voor een studietoelage wordt enkel naar hun huidige situatie gekeken. De aanpassingen gaan in met terugwerkende kracht, zodat er meer vluchtelingen bij gebaat zijn.

Oekraïens ingangsexamen in Brussel

Oekraïense vluchtelingen krijgen ook de kans om deze zomer in Brussel ingangsexamens af te leggen die toegang geven tot hoger onderwijs in Oekraïne. Vlaanderen werkt daarvoor samen met de Oekraïense regering. Studenten krijgen in Oekraïne zelf - net als in heel wat andere landen - immers pas toegang tot bachelor- of masteropleiding als ze eerst slagen voor een ingangsexamen. Dankzij de organisatie van ingangsexamens in Brussel behouden jongeren die momenteel in Vlaanderen verblijven toch nog hun kans op studies in Oekraïne.