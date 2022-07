Oekraïense werkzoekenden in Brussel zijn hoofdzakelijk vrouwen

In het Brussels gewest zijn momenteel iets meer dan 1.200 Oekraïners ingeschreven als werkzoekende. Dat blijkt uit cijfers die persagentschap Belga opvroeg bij de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris. Acht op de tien van die werkzoekenden is een vrouw.

Begin mei maakte het Brussels gewest bekend dat het tot wel 5.000 Oekraïners verwachtte die zich zouden inschrijven als werkzoekenden. Sinds de start van het conflict eind februari zijn het er 1.232 om precies te zijn. Het merendeel, 81,7 procent, is vrouwelijk en 72,1 procent van alle werkzoekenden bevindt zich in de leeftijdscategorie van 25 tot 49 jaar. In bijna alle gevallen hebben ze een niet-erkend buitenlands diploma, maar 68,3 procent van de werkzoekende Oekraïners heeft wel een diploma hogere studies.

Actiris deelde in de afgelopen vier maanden 145 taalcheques uit voor gratis taallessen, waarvan 87 procent gebruikt wordt voor lessen Frans. Iets meer dan de helft van de Oekraïners die aankomen in België geeft aan een basisniveau of hoger van het Engels te hebben, iets meer dan één op de vijf heeft een basisniveau of meer van het Frans.

Verklaring weinig werkzoekenden

Het aantal werkzoekende Oekraïners ligt niet heel hoog, maar daar heeft Actiris meerdere verklaringen voor. Veel Oekraïners hebben niet de intentie om hier lang te blijven, velen van hen zijn hier nog niet lang en zoeken eerst naar aan een verblijfplek of opvang voor eventuele kinderen en er is tot slot toch voor velen een taalbarrière. Actiris blijft inzetten op informatie geven over (taal)opleidingen en heeft daarvoor onder meer twee loketten op maat met tolken.