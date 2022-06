Oekraïense parlementsvoorzitter in Belgisch parlement om kandidaat-lidmaatschap te promoten

In Sjevjerodo­netsk wordt op een fabrieks­ter­rein over de toekomst van de Donbas beslist: “Als we niet snel zware wapens ontvangen, zijn we verloren”

Volgens president Zelensky wordt het lot van Oost-Oekraïne in Sjevjerodonetsk beslist. Daar vecht zijn leger nu de zwaarste strijd van heel de oorlog uit. Dat gebeurt op een fabrieksterrein waar er ook burgers in de bunkers zitten, net zoals eerder in Marioepol. En veel optimisme is er niet meer. “Als we geen zware wapens ontvangen binnen twee tot drie weken, dan zijn we verloren”, zo klinkt het op het terrein.

9 juni