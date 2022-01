OCMW-voorzitter volgt Jean-Luc Crucke op als Waals minister van Begroting: “Een keuze voor jeugd en expertise”

Steven Van Gucht ondanks steile stijging aantal besmettin­gen hoopvol: “Aantal mensen dat doorverwe­zen wordt naar intensieve daalt”

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen is vandaag met 85 procent gestegen tot meer dan 20.000 per dag. Volgens viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) lag dat in de lijn van de verwachtingen en mogen we deze week zelfs nog hogere cijfers verwachten. Hij waarschuwt bij HLN LIVE wel dat we ons niet blind mogen staren op het aantal besmettingen, maar de blik vooral moeten richten op wat er gebeurt in onze ziekenhuizen. En daar is de toestand voorlopig hoopgevend. Zo worden minder mensen doorverwezen naar intensieve zorg.

