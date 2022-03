OCMW's vragen regering om extra geld voor begeleiding Oekraïense vluchtelingen

Carwashes doen gouden zaken door Saharazand

Het is opvallend druk aan de carwash, en dat heeft alles te maken met de wolk Saharazand die de afgelopen dagen over ons land trok. In de nacht van woensdag op donderdag regende het, waardoor het zand op heel wat auto’s bleef plakken. Je kan het er wel beter niet afwrijven, want dan kan je lelijke krassen krijgen op je auto. Het is veel beter om het zand eraf te spoelen.

