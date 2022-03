OCMW's vragen regering extra geld voor begeleiding Oekraïense vluchtelingen

Sector legt zeven actiepun­ten voor kinderop­vang op tafel

De kinderopvangsector, verenigd in een consortium, legt zeven actiepunten op tafel om pijnpunten in de sector aan te pakken. Hij pleit onder meer voor een verlaging van de kind-begeleiderratio, betere loon- en arbeidsvoorwaarden en de uitbouw van een omkadering in de organisaties.

17 maart