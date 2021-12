OCAD waarschuwt voor hard protest tegen coronaregels: meer polarisatie, extremisme en bedreigingen

De weerstand tegen de coronamaatregelen in ons land is de afgelopen maanden sterk toegenomen en leidt op die manier tot meer polarisatie, extremisme en bedreigingen. Dat staat in een rapport van het OCAD - het orgaan dat in ons land de dreigingsanalyse maakt - dat VRT NWS kon inkijken.

Het OCAD spreekt van een “tegenbeweging”, een verzamelnaam voor alle organisaties die al betrokken waren bij de protesten. De betoging van twee weken geleden in Brussel springt er tussenuit: “Organisaties van diverse signatuur bundelden voor het eerst samen de krachten in hun kritiek op het coronabeleid.”

De organisaties vallen niet “onder de klassieke ideologische stromingen die vanuit een veiligheidsperspectief - extremisme en terrorisme - worden opgevolgd”. Van alle organisaties die officieel opstapten in Brussel, was er geen enkele te bestempelen als extremistisch, volgens het OCAD. Er kwamen echter ook rechts-extremistische groeperingen en extreemrechtse organisaties op af. “Het is op zijn minst plausibel te stellen dat rechts-extremistische actoren getracht hebben deze betoging te kanaliseren en te instrumentaliseren”, klinkt het.

Ongenoegen

Volgens het OCAD is het ongenoegen over de aanpak van de coronacrisis in ons land al aanwezig van in het begin van de pandemie, maar wordt ze nu pas problematisch. “Met de recente betoging in Brussel lijkt het erop dat het aantal personen dat meegaat in het tegendiscours, is toegenomen. Dat moet in de gaten worden gehouden om tijdig te kunnen optreden in geval van een problematische ontwikkeling.”

In veel van de groepen gaan fake news en samenzweringstheorieën vlot rond, aldus het OCAD, aangevuurd door de algoritmes van sociale media. Ook de loze belofte dat het Rijk der Vrijheid nabij was en de invoering van de coronapas, voedden de onvrede en de onwil om de maatregelen nog na te leven.

Politiek, wetenschappers en de reguliere media krijgen volgens het OCAD de rekening gepresenteerd. Zij worden op regelmatige basis bedreigd en moeten haatberichten incasseren. “Dat alles draagt bij tot een opgehitst en gepolariseerd klimaat”, staat te lezen. “Haatspraak ten aanzien van beleidsmakers, media en virologen lijkt zo steeds meer maatschappelijk aanvaard te worden.”

Fysiek geweld

Om effectief fysiek geweld te voorkomen, werd in de loop van het jaar overgegaan tot enkele interventies bij mensen die zich online te buiten gingen. Hoe de toekomst eruit ziet, is onduidelijk volgens het OCAD. Het valt te bezien of de “tegenbeweging” het momentum kan vasthouden en of dat zal leiden tot nog verder radicalisering en eventueel zelfs “geweldsuitingen”. Maar nieuwe maatregelen bij een eventuele volgende golf of een verplichte vaccinatie zouden olie op het vuur kunnen zijn. “De gevoeligheden en het discours hierrond in de vele online platformen is zéér emotioneel geladen, wat ook het risico op forse tegenreacties verhoogt.”

