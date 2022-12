OCAD-topman: “Sinds aanslagen Brussel dreiging eerder van daders die alleen handelen”

Naar aanleiding van de start van het proces over de aanslagen in de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel blikt Gert Vercauteren, interim-directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse OCAD, terug. “De aanslagen van Brussel waren de laatste aanslagen in Europa waarbij Islamitische Staat commando’s kon uitsturen die ginder voor een deel getraind waren en van daaruit gecontroleerd werden”, zei hij in ‘De Ochtend’ op VRT Radio 1. In een persbericht waarschuwt hij voor daders die alleen willen handelen.

Die zogenaamde lone actors zijn verantwoordelijk voor verschillende aanslagen sinds de periode 2014-2017, toen IS en Al Qaida terroristen trainden en aanstuurden. “In ons land hebben we dat gehad in 2018 in Luik. Dat gaat altijd om personen die alleen handelen. Die zijn nog geïnspireerd door het gedachtegoed van IS of Al-Qaida, maar staan er niet langer mee in contact. Ze zijn niet ter plaatste geweest. Ze hebben hier op eigen houtje beslist om iets te doen”, vertelt Vercauteren op VRT Radio 1.

Sinds de aanslagen in Zaventem en Brussel is de dreiging voor terreur kleiner. Sinds januari 2018 staat het algemene dreigingsniveau op niveau 2, op een schaal van 4. Maar de lone actors baren het OCAD zorgen. Die zijn moeilijker op te sporen en dat zorgt voor een ander soort dreiging. “Het gaat nu vaak om een persoonlijk gegeven, omdat mensen radicaliseren onder invloed van allerhande complottheorieën en zaken die op het internet circuleren. Daar komen vaak ook persoonlijke grieven en psychische problematieken bij”, aldus de OCAD-topman.

HERBEKIJK. Al in 2021 waarschuwde het OCAD voor nieuwe dreigingen naar aanleiding van de coronacrisis.

In haar jaarrapport tekende het coördinatieorgaan al op dat de dreigingen in het merendeel van de gevallen gaan over individuen. Daarnaast is rechts-extremisme in opmars en waren er in 2021 meer minderjarigen betrokken bij veiligheidsdossiers. Het merendeel van de meldingen gaat nog steeds over jihadistisch extremisme en terrorisme. In totaal waren er vorig jaar 218 dreigingsmeldingen.

De coronapandemie lijkt een breekpunt te zijn geweest, waardoor de dreigingen uit meer hoeken komen. “Het gaat om anti-establishment denken. Dat heeft te maken met de covidperiode en het verzet tegen de maatregelen van toen. Een klein aantal mensen is geradicaliseerd. Op bepaalde momenten uitten ze dreigingen naar politici, virologen en soms naar reguliere media. Dat is een nieuwe vorm”, aldus Vercauteren.

In ons land worden momenteel 702 individuen prioritair opgevolgd in het kader van de strategie tegen terrorisme en extremisme inclusief het radicaliseringsproces. Dat meldt het OCAD vrijdag in een persbericht. In de Gemeenschappelijke Gegevensbank (GGB) staan ondertussen 64 rechts-extremisten, 14 links-extremisten en 624 jihadisten.

HERBEKIJK. Hoe kan het dat politie-aanvaller in Schaarbeek Yassine Mahi niet werd opgepakt?

De interim-directeur kwam in ‘De Ochtend’ ook terug op de dodelijke steekpartij in Schaarbeek. Daarbij werd politieagent Thomas (29) vermoord door Yassine Mahi (32), iemand die gekend was bij het OCAD. “We zijn nu verplicht aan dat slachtoffer om te kijken wat er beter kan in het systeem. Zijn er zaken misgelopen? Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Wij zijn als dienst, samen met de politiek, nu bezig met de oefening hoe we nog kunnen verbeteren”, zei Vercauteren.

