OCAD: “Rechts-extremisme is in opmars”

OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, kreeg vorig jaar 218 meldingen binnen in verband met terrorisme of extremisme. Eén dreiging werd beoordeeld als “zeer ernstig en nabij”. Dat meldt OCAD donderdag in zijn jaarverslag. “Dreigingen worden nog steeds het meest geuit via sociale media en berichtenapplicaties”, klinkt het.

OCAD categoriseerde de meldingen in vier dreigingsniveaus: laag, gemiddeld, ernstig of zeer ernstig. Meer dan de helft van de meldingen schatte het coördinatieorgaan in als laag. Minder dan een op de tien dreigingen was op een gegeven moment ernstig, schrijft OCAD in het persbericht. Een op de drie viel onder de categorie gemiddeld.

De ene zeer ernstige melding ging over Jürgen Conings, de rechts-extremistische militair, waarnaar gedurende vijf weken intensief gezocht werd. “Op basis van de beschikbare informatie kon hij omschreven worden als uiterst gevaarlijk”, schrijft het OCAD over die situatie. De sympathie waarop Conings kon rekenen bij een deel van de bevolking is het OCAD niet ontgaan: “Het hoeft niet gezegd dat deze situatie de polarisering in België in de hand heeft gewerkt.”

In het merendeel van de gevallen ging het om een individu, eerder dan dat de dreiging voortkwam uit terroristische of extremistische groepen. Daarbij kwamen meerdere dreigingen uit het buitenland. In hoofdzaak werden doelwitten in België geviseerd. De dreiging kon gericht zijn tegen het brede publiek, religieuze gemeenschappen, migranten, asielcentra en ‘ongelovigen’, maar evenzeer tegen politici, virologen en andere gezondheidsexperts, klinkt het.

Meer dossiers met minderjarigen

Het OCAD viel in 2021 op dat er meer minderjarigen betrokken waren bij veiligheidsdossiers. “De COVID-19 crisis, die ook voor veel jongeren resulteerde in een sterke inperking van hun vrijheid en hun sociale contacten, is mogelijk een belangrijke factor”, verklaart het coördinatieorgaan. Hoofdzakelijk gaat het om jihadistisch extremisme en terrorisme, maar ook rechts-extremisme. Een belangrijk deel van de radicalisering gebeurde online.

OCAD laat weten dat een op de drie meldingen verband hield met een jihadistische ideologie. “IS en Al Qaida trachten nog steeds om individuen te mobiliseren en te overtuigen om in het land waar ze wonen of verblijven een klimaat van terreur te zaaien. De kans bestaat nog steeds dat enkelingen hierop ingaan”, aldus het OCAD in het jaarverslag.

Meer dan een op de tien kwam uit rechts-extremistische hoek. “Rechts-extremisme is in opmars. Dit noopt tot waakzaamheid. Ook in België merken we een toename van gerechtelijke interventies en opvolgingen in het kader van potentiële dreigingen die uitgaan van rechts-extremisten”, schrijft het OCAD.

De dreiging op het vlak van links-extremisme bleef beperkt, schrijft het OCAD in het persbericht. “Er zijn indicaties dat (buitenlandse) anarchisten hebben deelgenomen aan de betogingen tegen het coronabeleid van de regering eind 2021. Het is echter voorbarig om van een heroplevende trend te spreken”, luidt de analyse.

In de meldingen was sprake van explosieven, vuurwapens en ramvoertuigen. Het algemene dreigingsniveau in België bleef doorheen 2021 gemiddeld op niveau twee.

