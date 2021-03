Obesitasexpert over gewicht voor, tijdens en na corona: “Die coronakilo's raken we niet meer kwijt”

We doen er vaak wat lacherig over: onze coronakilo’s. Kilo’s die we er als extraatje bij gekregen hebben tijdens de crisis, omdat we al eens vaker in de alcohol vlogen of teruggrepen naar ongezonde voeding terwijl we noodgedwongen aan ons huis en onze zetel gekluisterd waren. Uit de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen bleek onlangs nog dat een op de vijf Vlamingen minstens 2 kilo zwaarder is geworden het afgelopen jaar.