Nutri-Score krijgt update: rood vlees scoort slechter, vette vis beter

Hoe (on)gezond is een Nu­tri-Sco­re A of E nu écht? “De schaal houdt geen rekening met de bewerking en hoeveel­heid die je gebruikt”

Let jij in de supermarkt op de Nutri-Score die op de verpakkingen staat? En weet je wat die betekent? Is een A altijd gezond en een E het tegenovergestelde, of moeten we toch een tikkeltje kritischer zijn? “Zelfs frieten uit de diepvries krijgen een A-score”, zegt Dirk Lemaître van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten. “Wanneer je die frieten bakt in vet, krijg je al een ander gezondheidsverhaal.” Hij legt uit hoe je die schaal juist interpreteert en waar je best rekening mee houdt tijdens het winkelen.

16 maart