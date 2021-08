Nummer twee Belgisch leger: “Roeien met de riemen die je hebt, en die zijn heel kort geworden”

Burgemees­ter Pepinster boos op Rode Kruis: “Krijgen geen efficiënte hulpverle­ning op het terrein, verzoeken blijven onbeant­woord”

29 juli De burgemeester van het door wateroverlast getroffen Pepinster, Philippe Godin, verwijt het Croix-Rouge de Belgique, de Franstalige evenknie van het Rode Kruis, “afwezig” te blijven in de hulpverlening. “We slagen er niet in om efficiënte hulpverlening op het terrein te krijgen ondanks onze herhaalde verzoeken die onbeantwoord blijven”, aldus Godin. De hulporganisatie is het niet eens met die kritiek en zegt in een reactie dat het actief is in 14 gebieden, waaronder ook Pepinster, die getroffen zijn door de overstromingen van twee weken geleden. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), vandaag op bezoek in Dinant en andere getroffen steden, zegt dat het Rode Kruis moet overleggen met de lokale besturen.