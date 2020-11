Nummer 2 van federale politie terug aan het werk na zaak-Chovanec: “Er valt hem niks te verwijten”

André Desenfants, de nummer twee van de federale politie, is terug aan het werk. De topman zette in augustus vrijwillig een stap opzij naar aanleiding van de zaak-Chovanec in Charleroi. “Intern onderzoek heeft uitgewezen dat meneer Desenfants niets te verwijten valt", zegt de federale politie.

“Ik heb geen fouten gemaakt”, zei Desenfants in augustus nadat er beelden waren opgedoken van de zaak-Chovanec uit 2018, waarbij een 38-jarige man uit Slovakije zware verwondingen opliep en overleed. “Toen ik die beelden in de pers zag, was ik compleet in shock. Dat is niet mijn politie”, aldus Desenfants die toen verklaarde dat hij niet op de hoogte was van de feiten. Er werd een intern onderzoek ingesteld om te zien waar het misliep.

Dat intern onderzoek is nu afgerond, daaruit blijkt dat het hoofd van de bestuurlijke politie “niets te verwijten valt”. “De zaak is uitgeklaard”, zegt woordvoerder Sarah Frederickx. “Hij had verklaard dat hij de beelden niet gezien heeft en dat blijkt zo te zijn na onderzoek van de infoflux. Vanaf woensdag is hij terug aan het werk." Ook de grote baas van de luchtvaartpolitie Danny Elst werd aanleiding van de zaak aan de kant gezet. Hij blijft voorlopig op een administratieve functie op de dienst middelenbeheer.

Eind augustus bracht deze krant de beelden naar buiten waarop te zien was hoe verschillende agenten van de luchthavenpolitie van Charleroi hun boekje te buiten gingen na de arrestatie van de Slovaak Jozef Chovanec (38). Een agente deed een dansje en de Hitlergroet, terwijl Chovanec voor zijn leven vocht in de cel. De man overleed drie dagen later in het ziekenhuis. De zaak zorgde voor veel ophef, ook diplomatiek. Er werden verschillende onderzoek opgestart, zo boog de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) zich over het lopende gerechtelijk onderzoek om te bekijken of dit over een doofpotoperatie ging. In het rapport besluit de HRJ dat er “in alle openheid en met de actieve participatie van alle procespartijen gezocht wordt naar de waarheid, zowel à charge als à décharge”.