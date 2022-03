Nummer 1722 geactiveerd wegens winterprik

Het KMI kondigde aan dat er de komende nacht en vrijdagvoormiddag enkele centimeters sneeuw kunnen vallen. Er is "code geel" voor gladheid vanaf donderdagavond tot vrijdagnamiddag in heel België, behalve aan de kust. Maar voor de kust is er tijdens dezelfde periode wel een "code geel" voor wind. "De noordnoordoostenwind wakkert aan met rukwinden tot 80 of 90 kilometer per uur vlak aan zee", aldus het KMI.