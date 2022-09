Nucleaire waakhond roept mensen weer op om radongehalte in woning te meten

Radon is een radioactief gas dat voorkomt in de bodem en in gesteenten. Het kan gebouwen binnendringen via kieren in vloeren en muren of via leidingen. “Het is kleurloos, geurloos en smaakloos, wat het een onzichtbare bedreiging voor onze gezondheid maakt”, zegt het FANC. “In grote hoeveelheden en in afgesloten ruimten vormt radon een reëel gevaar: na roken is radon de meest voorkomende oorzaak van longkanker in ons land.”