Nu ziekenhuizen weer in code rood zitten staat Task Force Vaccinatie klaar: “Zo nodig krijgen ouderen hun vierde prik nog voor de zomer”

Met meer dan 200 nieuwe coronapatiënten per dag en bijna 3.000 bezette Covid-bedden zitten we voor de hospitalisaties terug in de code rood. De nieuwe besmettingen stegen deze week met 11%, tot gemiddeld meer dan 11.000 per dag. “En dat is nog een zware onderschatting want steeds minder mensen laten zich testen”, zegt infectiologe Erika Vlieghe. “Er zijn veel infecties. De huisartsen hebben het uitzonderlijk druk. De epidemie groeit en slaat toe in alle leeftijdsgroepen. Het aantal woonzorgcentra dat met nieuwe uitbraken te maken krijgt, zit weer in stijgende lijn. Op de werkvloer is uitval groot. Ik kijk met bezorgdheid naar de cijfers. Maar we hadden hier wel rekening mee gehouden: alle maatregelen zijn afgelopen maand losgelaten terwijl we nog te maken hebben met een heel besmettelijke variant.”