Nu we zo vaak thuis zitten, worden de buren plots héél irritant: zoveel ruzies dat bemiddelaars niet kunnen volgen

Nieuwpoort Zeldzame meeuw lokt massa vogelspot­ters richting staketsel van Nieuwpoort

De voorbije dagen was het over de koppen lopen op het Nieuwpoortse staketsel. Tientallen vogelspotters verzamelden om de zeldzame Ross’ meeuw te fotograferen. Dat het dier uit het hoge noorden in België opduikt, is namelijk een primeur. En aan de foto van natuurgids Luc David te zien, is de meeuw niet eens schuw. “Wellicht omdat het de mens niet als vijand ziet”, zegt Luc.

22 december