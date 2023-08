Nu we extra ‘waarborg’ geven tot 320 miljoen euro: welk risico loopt de Vlaamse belastingbetaler bij het miljardenproject van INEOS?

Politiek PORTRET. Wie is Dimitri Dedecker, die vader Jean-Ma­rie achterna wil gaan in de politiek?

Als Jean-Marie Dedecker (71) zijn Lijst Dedecker straks nieuw leven inblaast, staat ook zoon Dimitri (45) klaar. Als Belgisch kampioen judo verkoos Dimitri destijds een carrière in de advocatuur boven de topsport, maar nu popelt hij om in de nationale politiek te stappen. “Als ik het nu niet doe, zal ik het me altijd beklagen.” Wie is het ‘geheime wapen’ van Jean-Marie? “Hij lijkt op veel vlakken op zijn vader, maar heeft toch een ander karakter.”