Nu veel buurlanden tijdelijk stoppen met AstraZeneca: maakt België kans om meer stock te krijgen?

Het leek de afgelopen dagen wel een dominospel. Het ene na het andere Europese land liet weten dat het de toediening van het vaccin van AstraZeneca tijdelijk stopzette , nadat er een verhoogd risico op bloedklonters aan werd gelinkt. België gaat in afwachting van een nieuw Europees advies echter door. Betekent dit dat we nu kans maken op een groter deel van de koek?

Voor alle duidelijkheid: er is op dit moment geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het vaccin van AstraZeneca rechtstreeks linkt aan bloedklonters. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) keurde het vaccin eind januari goed en beslist donderdag of het dat advies al dan niet wijzigt na extra onderzoek. Maar vooralsnog benadrukt het - net als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - dat er geen enkel oorzakelijk verband is gevonden en dat de voordelen van het vaccin nog altijd opwegen tegen de risico’s op bijwerkingen.

België besliste om verder te blijven vaccineren in afwachting van het nieuwe advies. Ook landen als het Verenigd Koninkrijk en Australië gaan gewoon door. Volgens de Vaccinatie Taskforce is het echter niet zo dat er nu extra vaccins van AstraZeneca onze richting uitkomen. “De landen die het vaccineren met AstraZeneca gepauzeerd hebben, zijn er niet definitief mee gestopt”, zegt woordvoerster Gudrun Briat. “De Franse president Emmanuel Macron bijvoorbeeld wacht het advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap van donderdagnamiddag af. Die campagne staat dus even on hold, maar als er geen aanwijzingen zijn dat ze moeten stoppen, dan gaan ze er gewoon opnieuw mee verder.”

Leveringsaanpak

De vaccins van AstraZeneca worden, althans bij ons, één keer per week geleverd. “Frankrijk wacht dus af tot donderdag en op zo’n korte termijn kan je de leveringsaanpak niet veranderen”, zegt Briat. “Stel dat sommige landen definitief beslissen om AstraZeneca niet meer toe te dienen, dan zullen ze op Europees niveau moeten samenzitten om te zien hoe het verder moet.”

Ook in ons land kijken ze uit naar het nieuwe advies van het EMA. “We zijn nu de oudste bevolking aan het vaccineren en je ziet dat de pandemie aan kracht toeneemt. De cijfers zijn niet goed. Het risico dat die mensen ernstig ziek worden door corona is vele malen hoger dan het risico op een trombose na vaccinatie”, aldus nog Briat. “Ondertussen proberen we zo goed mogelijk de bevolking te informeren via de pers, de huisartsen en de apothekers. Want dat zijn de kanalen waar de mensen naartoe gaan als ze vragen hebben.”

Ook viroloog Marc Van Ranst maant aan tot kalmte. “Er wordt een link gelegd tussen het vaccin en tromboses, maar de cijfers tonen dat op dit moment niet aan”, zo zei hij vanmorgen op Qmusic. “Men dénkt dat er een link is, terwijl het risico voor de andere vaccins en de bevolking die (nog) geen vaccin heeft gekregen, net hetzelfde is. Voor orale anticonceptiva zoals de pil is dat risico trouwens veel hoger.”

Ratio en getallen

Hij benadrukt dat er in ons land een besluit zal komen op basis van ratio en getallen. “Wat België zegt, is dat we wachten op de beslissing van het EMA (van donderdag, red.). Dat verzamelt alle data van alle landen en op basis dáárvan gaan we een beslissing nemen. Op basis van ratio en getallen dus, en niet in paniek. Gewoon omdat het ene land na het andere beslist om te stoppen, omdat de anderen ook stoppen.”

BEKIJK OOK: Marc Van Ranst over Astra Zeneca