Nu regering ziektebriefje voor één dag afwezigheid schrapt, doet dit bedrijf het al jaren zonder: “Tot vijf dagen thuis zonder attest”

Begrotings­ge­sprek­ken lopen vast net voor de eindmeet: al akkoord over verschil­len­de punten, maar hierop liepen onderhande­lin­gen vannacht vast

8:51 Lopen de begrotingsgesprekken toch nog vast met de finish in zicht? De onderhandelingen zijn vannacht afgesprongen en premier De Croo en een aantal andere ministers hebben de tafel verlaten. De gesprekken over het gunstregime voor de eerste aanwerving en de versoepelingen van nachtarbeid zouden telefonisch verder worden gevoerd, verneemt onze redactie. De klok tikt, want vanmiddag moet De Croo naar het parlement om zijn State of the Union te geven. Wat is er nu al afgeklopt en wat niet? Dit weten we al.