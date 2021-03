Nu regering opnieuw hamert op telewerk: zo maken wij uw krant en site al een jaar van thuis uit

Het Laatste Nieuws en HLN.be worden al meer dan een jaar lang niet meer gemaakt vanop de redactie. Wie kan, werkt van thuis. Alleen in de drukkerij is er nog volop bedrijvigheid. Journalisten, Management Assistents en nieuwsmanagers: allemaal hebben ze thuis kamers ingericht als bureaus. Soms is dat de living, soms de keuken. Hier en daar is er een gelukkige die een aparte ruimte heeft om in te werken. We gingen kijken hoe het er in de huiskamers aan toe gaat waar de krant nu wordt gemaakt.

Management Assistent Linda Marcelis (61) uit Halle

Volledig scherm Management Assistent Linda Marcelis werkt vanop een tuintafel in haar hobbyruimte. © Vincent Duterne / Photo News

“In mijn appartement heb ik een hobbyruimte waar een fitnesstoestel staat en een zetel om wat naar muziek te luisteren. Nu heb ik er een bureautje opgesteld. Meer dan een tuintafel waar ik een tafeldoekske over heb gelegd, is het niet”, vertelt Linda. Al sinds 13 maart vorig jaar werkt ze niet meer op kantoor, terwijl ze voordien alle dagen trouw op post was. Ze staat onder andere in voor de agenda van de hoofdredacteur en beantwoordt talrijke vragen van lezers, via mail of telefoon. Dat is werk dat ze probleemloos ook thuis kan doen. “In de kamer waar ik nu werk is veel licht. Dat vind ik heel belangrijk om mijn geest goed fris te houden.”

“Hier kan ik in alle rust werken. Mijn partner is de hele dag aan de slag in het ziekenhuis, de kinderen zijn het huis uit. Op één dag kan ik veel meer werk verzetten. Ik mis wel het contact met de collega’s en het gevoel ‘erbij te horen’. Maar eenzaam ben ik niet. De telefoon van het werk is doorgeschakeld en de vele telefoons die ik elke dag krijg, ook van lezers, zorgen er wel voor dat ik me niet eenzaam kán voelen.”

Johan Holemans (53) uit Zwijndrecht, medewerker van onze drukkerij

Volledig scherm Johan Holemans in onze drukkerij in Lokeren. © Gianni Barbieux / Photo News

“Thuiswerken is voor mij en mijn collega’s van het Eco Print Center geen optie”, legt Johan uit. “In onze afdeling staan vijf plaatbelichters die de drukplaten maken. Die grote machines kan ik moeilijk thuis zetten. Ik schat dat ze twee meter hoog zijn, drie meter lang en anderhalve meter breed.”

“Dat ik niet kán thuiswerken, vind ik eerlijk gezegd wel OK. Ik ben een sociale mens en heb sociaal contact gewoon nodig. Thuis zou ik de muren oplopen. Maar ik geef toe dat ik toch bang ben om besmet te raken. We dragen in de drukkerij mondmaskers, houden zoveel mogelijk afstand en ontsmetten regelmatig onze handen, maar hoe een collega zich thuis gedraagt, weet je natuurlijk niet. We hebben al een aantal collega’s gehad die besmet zijn geraakt, maar dat was telkens door een familielid. Een uitbraak in de drukkerij zelf hebben we nog niet gehad.”

Chef eindredactie Ivan Cornelissen (38) en redactrice Dialoog Katy Boels (51) uit Antwerpen

Volledig scherm Ivan Cornelissen en Katy Boels met hun zoon Finn aan de livingtafel die nu gebruikt wordt als bureau. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photo News

Ivan is chef van de eindredacteurs die ‘s avonds de artikels nalezen. Katy selecteert de lezersbrieven, leest ze na en geeft ze de juiste plaats op de pagina Dialoog. Ze wonen samen in Deurne en hebben hun livingtafel omgevormd tot bureau. Rondslingerende kranten incluis. “We wonen vrij klein, een apart bureau hebben we niet”, is de uitleg. Elke werkdag zitten ze tegenover elkaar. De vaste computer van Ivan staat er permanent opgesteld. Katy werkt op een laptop. Als Ivan vanaf vier uur in de namiddag heel druk is met online-meetings en telefoneren, neemt Katy haar laptop mee naar de kamer van hun achtjarig zoontje Finn, om even op zijn bureau verder te werken.

Quote Mensen verbazen zich erover dat we dag in dag uit zo dicht bij elkaar kunnen werken zonder elkaar in de haren te vliegen. Maar het gaat prima. Ivan Cornelissen, Chef eindredactie

“Mensen verbazen zich erover dat we dag in dag uit zo dicht bij elkaar kunnen werken zonder elkaar in de haren te vliegen. Maar het gaat prima”, zegt Ivan. “Enkel in het weekend eten we in de living. Dan schuiven we mijn computer gewoon een beetje opzij.” Katy: “Als het toegelaten zou zijn om vrienden over de vloer te laten komen, zou het vervelender zijn. Maar dat mag al lang niet meer — en het ziet er helaas niet naar uit dat dat snel zal veranderen.”

Als Finn thuiskomt van school, moet hij zich in stilte bezighouden, want net dan zijn het voor mama én papa heel drukke momenten op het werk. “We hebben dan geen van beiden tijd voor hem”, geeft Katy toe. “Dat is een moeilijke. Gelukkig kan hij zich goed in stilte bezighouden. Zeker als we aan de lopende band fruit, rijstwafels en koekjes aanslepen.” Ivan: “Maar zonder koptelefoon zouden we het niet redden. Finn kijkt tv en speelt op zijn iPad mét zijn koptelefoon op. Ook ik steek oortjes in als ik vergader. Anders zou het nog meer chaos en lawaai zijn.”

“Eén van de grootste voordelen van thuiswerk vind ik toch dat ik Finn nu tenminste wat vaker zie. We kunnen samen eten en ik kan hem in bed stoppen, terwijl ik hem vroeger — door mijn late werkuren — vaak alleen in de ochtend zag.”

Adjunct-hoofdredacteur Dimitri Antonissen (46) uit Antwerpen

Volledig scherm Omdat hij te luid vergadert, moet Dimitri Antonissen af en toe naar de keuken vluchten. © Gregory Van Gansen / Photo News

Dimitri zorgt ervoor dat alles bij HLN.be op rolletjes loopt en stuurt de journalisten van de online-redactie aan. Het is een job waarbij er ontzettend veel vergaderd en overlegd moet worden. Hij rekent zichzelf tot de gelukkigen, want net voor de lockdown verhuisde hij met vrouw en dochter naar een woning waar een extra kamer was. Die werd ingericht als logeerkamer en bureau, maar werd - voor thuiswerken de norm werd - nauwelijks gebruikt. “Nadeel is dat die ruimte vlak naast de kamer van mijn 17-jarige dochter ligt. Ze zit in het zesde middelbaar en krijgt om de andere dag thuisonderwijs. Als ik online aan het vergaderen ben, wordt mijn dochter gek. Ik doe dat blijkbaar zo luid dat ze de les niet meer kan volgen.”

Quote Het kan zijn dat ik aan de ene kant van de tafel deelneem aan een redactie­ver­ga­de­ring, terwijl er een meter verder een curryscho­tel wordt klaarge­maakt. Dimitri Antonissen, Adjunct-hoofdredacteur

Dat zijn de momenten waarop Dimitri verhuist naar de grote houten tafel in de keuken om daar verder te werken. “Als ik daar alleen ben, lukt het wel. Maar als mijn echtgenote thuis is, is het soms wat passen. Dan kan het zijn dat ik aan de ene kant van de tafel deelneem aan een redactievergadering, terwijl er een meter verder een curryschotel wordt klaargemaakt. Ik vind het wel fijn dat die videomeetings ervoor zorgen dat je je collega’s ook privé beter leert kennen. Dan zie je een dochtertje in prinsessenkleding op de schoot van je collega kruipen, merk je dat een andere zijn muren felgroen heeft laten verven of leer je de kat van nog een derde kennen. Zo voel je je nauwer betrokken.”

Journalist Marc Coppens (48) uit Bambrugge

Volledig scherm Journalist Marc Coppens schrijft zijn artikels in de keuken. © Florian Van Eenoo / Photo News

“Ik werk aan mijn keukentafel”, bekent Marc. “Eerst had ik daar een bureaustoel gezet. Maar na een tijdje vond ik het toch een beetje eigenaardig, zo’n bureaustoel in de keuken. Dus zit ik nu weer op een gewone stoel. Ik mis de bedrijfskeuken, want hier moet ik altijd mijn eigen potje koken. Ik moet toegeven dat ik thuis vaak naast mijn laptop eet. Maar als ik klaar ben met werken, probeer ik een beetje op te ruimen en de kranten, glazen en flesjes weg te doen. Dat zorgt ook voor wat orde in mijn hoofd.”

Voor corona uitbrak, ging Marc heel veel op pad om mensen te interviewen en persconferenties bij te wonen. De interviews gebeuren nu telefonisch of via platformen als Google Hangouts. Ook de persconferenties worden digitaal georganiseerd.

Marc woont in Bambrugge, een deelgemeente van Erpe-Mere, en was voor de lockdown elke werkdag 2,5 uur kwijt met heen en terug naar kantoor te rijden. “Dat is tijd die ik nu over heb en probeer te gebruiken om andere dingen te doen. Sinds maart vorig jaar loop ik veel meer. Soms spreken we met vrienden af om samen te gaan lopen. Zo ontmoet ik toch nog mensen. Ik woon alleen en de meeste collega’s heb ik al meer dan een jaar niet meer gezien.”

Journalist Sabine Vermeiren (46) uit Hoogstraten

Volledig scherm Sabine Vermeiren werkt nu vanuit wat vroeger de oude stoel van een boerderij was. © Gregory Van Gansen / Photo News

Een half jaar voor corona uitbrak, verhuisde Sabine Vermeiren met haar man en vier kinderen naar een boerderij op het platteland, die ze zelf renoveerden. Achteraf bekeken was dat hun grote geluk: plots moesten zowel zij als haar man telewerken. “Van de oude stal hadden we tijdens de renovatie, toen er van corona nog geen sprake was, een extra leefruimte gemaakt. Een soort van tweede living, met een lange tafel en een zithoek. Met vier kinderen in huis zou die zeker van pas komen. Ongepland hebben we die nu omgevormd tot werkruimte. Dat is super handig: laptops kunnen blijven staan, papieren hoeven niet opgeruimd te worden. Mijn man en ik hebben het de afgelopen 365 dagen al honderd keer tegen elkaar gezegd: de verhuis had voor ons op geen beter moment kunnen komen.”

Quote De telefoni­sche interviews en videomee­tings zijn niet meer te tellen. Ik maak daar maar één uitzonde­ring op. Voor ‘De 16 Vragen van De Wachter’ ga ik wél ter plekke. Sabine Vermeiren, Journalist

De jongste van de kinderen is elf, de oudste zeventien. “Ze zijn dus oud genoeg om te begrijpen dat we niet altijd gestoord kunnen worden. Het heeft trouwens niet lang geduurd voor de kinderen van dat thuiswerk ook de voordelen zagen. Als het tijdens online meetings stil moet blijven, weten ze wat dat in de praktijk betekent: extra gametijd.”

“Ik kan vrijwel al m’n werk van thuis uit doen. De telefonische interviews en videomeetings zijn niet meer te tellen. Ik maak daar maar één uitzondering op. Voor ‘De 16 Vragen van De Wachter’ ga ik wél ter plekke. Als je urenlang met iemand praat over de dingen die er echt toe doen in het leven is het belangrijk dat je elkaar in de ogen kan kijken zonder schermen als stoorzenders. Als het kan, doen we zo’n gesprek buiten. En anders altijd met mondmasker en voldoende afstand.”

Nieuwsmanager Evelien Maes (32) uit Antwerpen

Volledig scherm Evelien Maes werkt vanuit haar living. Het babybedje staat al op de achtergrond. © Gregory Van Gansen / Photo News

“Tijdens de eerste lockdown ben ik halsoverkop een bureau gaan kopen in Ikea. Die heb ik naast onze zetel in de living gezet”, vertelt Evelien, die 38 weken zwanger is. “Ik werk sindsdien altijd in de living. Da’s ook handig als ik op tv nieuwsuitzendingen of duidingsprogramma’s wil volgen. Mijn vrouw is dan gedwongen om mee te kijken. Maar als ze alleen tv wil kijken, ga ik in de keuken verder werken.”

Evelien is chef van de journalisten die werken voor de algemene redactie van Het Laatste Nieuws. Ook in haar job moet er dus veel overlegd worden. “Ik ben een hele grote voorstander van thuiswerken. Ik zou het iedereen aanbevelen, zeker als je zwanger bent. Ik zie er op dit moment niet meer zo elegant uit. Thuis ben ik iets meer op mijn gemak als ik rondwaggel. Soms is het wat vervelend dat ik hier niet snel met heel veel journalisten kan praten, zoals op de redactie wel kan. Nu moet ik iedereen opbellen en dat kan even duren. Ik denk, zoals met heel veel zaken, dat we moeten proberen om er gewoon het beste van te maken.”

Onlineredacteur Annick Wellens (27) uit Hasselt

Volledig scherm Onlineredacteur Annick Wellens mis de koffiepauzes. © Photo News

“Op de onlineredactie werkten we al vaker van thuis, maar toch blijft het wennen. Op momenten dat we overspoeld worden door nieuws, zoals na een Overlegcomité, zit ik de hele tijd aan mijn scherm gekluisterd en mis ik de koffiepauzes op het werk. Samen met een collega lachen over een bizarre uitspraak van deze of die bekende persoon zit er niet in. Anderzijds kan ik me nu beter focussen. Mijn vriend moet elke dag naar zijn werk zo ben ik op mijn gemak. Mijn enige afleiding is mijn Engelse Cocker Sjouffe. Gelukkig is Sjouffe te klein om in beeld te springen tijdens de dagelijkse redactievergaderingen. En die joggingbroek, die zie je ook niet hé (lacht).”

Eindredacteur sport Kris Thys (46) uit Herent

Volledig scherm Eindredacteur Kris Thys dacht in maart vorig jaar dat thuiswerken nooit zou lukken. © Tomas Sisk / Photo News

“Ik herinner me nog dat we in maart vorig jaar plots te horen kregen dat we de volgende dag allemaal van thuis uit moesten werken. Als eindredacteur sta ik in constant overleg met de chefs en de collega’s van lay-out. Dat lukt ons nooit, dacht ik. Toen ik mijn laptop na de eerste thuiswerkdag dichtklapte, moest ik toegeven dat het vlotter verlopen was dan ik ooit had gedacht. De krant is nu minstens zo mooi als een jaar geleden. Daar mogen we best trots op zijn.”

Quote Aan die constante stroom berichten die via allerlei platformen binnenlo­pen, ga ik nooit gewoon raken. Eten doe ik ook meestal snel tussendoor. Kris Thys, Eindredacteur sport

“Voor mij is thuiswerk zowel een vloek als zege. In mijn loft kan ik me makkelijker focussen op het artikel dat ik moet nalezen. Maar aan die constante stroom berichten die via allerlei platformen binnenlopen, ga ik nooit gewoon raken. Eten doe ik ook meestal snel tussendoor. Als er dan ‘s avonds plots nog onverwacht iets aan de krant moet veranderd worden, durft het weleens gebeuren dat ik mijn croque laat aanbranden.”

Regiojournalist Ewoud Meeusen (25) uit Zoersel

“Ik was pas een half jaar aan de slag als freelancer wanneer het land op slot ging. Bij regio werkte ik al veel van thuis uit dus een thuiskantoor moest ik niet meer installeren. Natuurlijk ga ik het liefst op pad. Als regiojournalist is het mijn taak om de vinger aan de pols te houden en mensen in te lichten over wat er leeft in hun omgeving. In mijn geval is dat Antwerpen-Noord. Maar door corona viel er het afgelopen jaar natuurlijk weinig te beleven. Ik merkte dat het aanbod aan thema’s om verslag over te brengen enger werd. Er waren geen plaatselijke festivals bijvoorbeeld. En ja, ook ik mis het om een pintje gaan drinken met mijn collega’s na de redactievergadering. Dat maakt het makkelijker om als beginnende journalist inspiratie op te doen en tips te krijgen. Om toch zo veel mogelijk in de werksfeer te blijven, doe ik tijdens interviews of vergaderingen een hemd aan. Dat ik daaronder een joggingbroek en sloffen draag, ziet niemand hé.”

Volledig scherm ANTWERPE,, BELGIUM - MARCH 19 : Ewoud Meeusen pictured regarding tele working in Covid-19 times. On 19, March, 2021 in Antwerpe,, Belgium, 19/03/2021 *** © Gregory Van Gansen/ Photo News*** © Gregory Van Gansen / Photo News

Layouter Joke Snauwaert (29) uit Schoten

Volledig scherm Joke Snauwaert schikt de artikels mooi op de pagina's en doet dat vanuit haar living. © Gregory Van Gansen / Photo News

“In het begin van de eerste lockdown moest mijn team wel nog naar de redactie omdat we werken met speciale software om artikels mooi op een krantenpagina te schikken. Onze IT-dienst heeft dat gelukkig snel voor iedereen kunnen regelen thuis. Mijn zelfvertrouwen heeft wel iets langer op zich laten wachten. Op de redactie kon ik snel eens overleggen met mijn chef, maar aan mijn bureau in de woonkamer is hij er niet om tips te geven. Intussen heb ik beter mijn draai in gevonden. Het thuiswerken leidt ook wel tot grappige situaties. Op een avond plots uit het niets ‘hallo, hallo’ horen, om dan tot de conclusie te komen dat je de Hangout-vergadering vergeten af te sluiten bent: dat zijn hilarische momenten.”