Nu plan vorm krijgt om álle volwassenen derde vaccin te geven: “Coronaprik kan jaarlijkse afspraak worden zoals griepprik”

REPORTAGE. De poepchique 'Zoute Sale' in Knokke, waar in één namiddag voor 12 miljoen euro aan oldtimers werd verkocht

5:00 De Cadillac van waaruit koning Boudewijn en koningin Fabiola in1960 als pas getrouwd stel het volk toezwaaiden, is gisteren in Knokke verkocht voor 86.250 euro. Dat is klein bier vergeleken met de uiterst zeldzame Bugatti uit 1994 waar iemand 2.245.500 euro voor neertelde. De Zoute Sale van veilinghuis Bonhams, de tweede belangrijkste autoveiling van Europa, leverde uiteindelijk 12 miljoen euro op. Wij mengden ons tussen het schoon volk in een adembenemende setting met rijkelijke buffetten en sloten champagne van Ruinart. Hey, it’s a dirty job, but someone’s gotta do it.