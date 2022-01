Nu ook vogelgriep vastgesteld in Limburg

Bij een vogelhandelaar in het Limburgse Bocholt is vogelgriep vastgesteld. Dat meldt het federaal voedselagentschap FAVV. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden maatregelen genomen in de omgeving.

Eind vorig jaar was er al vogelgriep vastgesteld op verschillende plaatsen. In delen van West-Vlaanderen zijn daarvoor nog steeds extra beschermingsmaatregelen van kracht. Die zullen nu ook worden toegepast in de buurt van de vogelhandelaar in Bocholt.

Beschermingszone

De nog aanwezige vogels bij de handelaar worden geruimd. Daarnaast stelt het FAVV een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer in rond de besmettingshaard.

In het hele land geldt sowieso al ophokplicht voor alle pluimvee, ook voor particulieren. Dat moet voorkomen dat de dieren in contact komen met wilde vogels. Houders die verhoogde sterfte opmerken of symptomen van ziekte, moeten onmiddellijk hun dierenarts contacteren.

Maatregelen

In de dichtste zone zijn onder meer verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren verboden. Doorvoer over de hoofdwegen zonder dat er gelost of gestopt wordt, is wel toegestaan. Pluimveemarkten zijn er verboden.

In het hele land geldt sowieso al ophokplicht voor alle pluimvee, ook voor particulieren. Dat moet voorkomen dat de dieren in contact komen met wilde vogels. Houders die verhoogde sterfte opmerken of symptomen van ziekte, moeten onmiddellijk hun dierenarts contacteren. Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken, kunnen dat melden via het gratis nummer 0800/99 777.

Geen aanwizigingen dat het schadelijk is voor de mens

Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat het virus ook schadelijk is voor de mens. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.