Nu ook tweede vliegtuig met geëvacueerden geland in Melsbroek: in totaal ruim 200 mensen aangekomen

Ondanks chaos op luchthaven kon België toch al 400 mensen evacueren: “Schrijnen­de toestanden, maar druppelsge­wijs raakten mensen toch voorbij de gate”

7:27 Ook vandaag gaan de moeizame evacuaties in Afghanistan door: 4 keer zal er heen en weer gevlogen worden tussen Islamabad in buurland Pakistan en de luchthaven van Kaboel in Afghanistan. Al blijft het afwachten hoeveel Belgen en mensen die door ons land bescherming krijgen er vandaag in slagen om de gate te bereiken.