Nu ook Pfizer- en AstraZenecaleveringen naar beneden bijgesteld, Agentschap Zorg en Gezondheid haalt planningstool offline wegens toenemende onzekerheid

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft zijn eigen planningstool om te berekenen wanneer je ongeveer je coronavaccin zou krijgen, offline gehaald. Reden is de toenemende onzekerheid rond toekomstige leveringen van nieuwe dosissen, waar nu zelfs het ‘trouwe werkpaard' Pfizer niet aan blijkt te ontsnappen. Ook over AstraZeneca heerst er veel bezorgdheid.

AstraZeneca zal deze week minder vaccins leveren aan ons land dan tot nu toe werd verwacht, zegt Gudrun Briat, de woordvoerster van de federale Taskforce Vaccinatie, aan onze redactie. In plaats van de eerder gecommuniceerde 374.000 dosissen deze week zullen er maar 335.000 volgen. Ook het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt dat er deze week minder geleverd wordt dan oorspronkelijk beloofd. Voor volgende week staat er zelfs géén nieuwe levering op het programma. “En ook de weken nadien baden in een mist van onzekerheid”, zegt woordvoerder Joris Moonens.

Het is niet de eerste keer dat AstraZeneca zijn leveringen naar beneden bijstelt. De laatste grote levering - 386.000 stuks - dateert al van eind april, sindsdien kreeg België slechts twee beperkte leveringen van 74.400 en 64.800 stuks.

Ook Pfizer plots onzeker

Ook van Pfizer, de enige leverancier die de voorbije weken en maanden én veel én regelmatig leverde, valt er vandaag minder goed nieuws te rapen: hoewel het bedrijf komende week zijn leveringen zou gaan verdubbelen, kan het bedrijf die belofte mogelijk toch niet helemaal waarmaken. Een deel van de extra leveringen is namelijk plots weer onzeker geworden. “Van de 733.000 vaccins die Pfizer de komende weken zou gaan leveren (tegenover 364.000 per week tot nu toe, red.), is telkens een deel van 153.000 stuks nog niet bevestigd”, klinkt het bij de Taskforce. Mogelijk zou Pfizer op die manier tijdelijk minder gaan leveren om die tekorten nadien weer goed te maken, maar voorlopig blijft het koffiedik kijken.

Slecht nieuws kwam er gisteren al van Johnson & Johnson. Dirk Ramaekers, voorzitter van de Taskforce Vaccinatie, maakte bij VTM Nieuws bekend dat er daarvan maar maximaal 900.000 dosissen geleverd zouden kunnen worden dit kwartaal, in plaats van de eerder verwachte 1,4 miljoen. Tot nu toe kreeg ons land ongeveer 143.000 Johnson & Johnson-vaccins.

Hoofdbrekens

De verminderde leveringen en toenemende onzekerheid bezorgen de planners in zowel de Taskforce als bij het Agentschap Zorg en Gezondheid zware hoofdbrekens. Achter de schermen wordt er continu gerekend en geteld om de toekomstige planning nog te laten kloppen. Zo moest de week van 7 juni de topweek worden, met volgens het laatste publieke cijfer meer dan 870.000 vaccinaties in Vlaanderen. De kans is klein dat dat nog gehaald wordt.

“Maar door de onzekerheid bij AstraZeneca moeten we bijvoorbeeld weer een hogere voorraad van dat vaccin gaan aanhouden”, zegt Joris Moonens. “Op dit moment moeten tienduizenden eerstelijnszorgmedewerkers hun tweede AstraZeneca-prik krijgen na de eerste prik twaalf weken geleden. Omdat we niet weten hoeveel we nog gaan binnenkrijgen, gaan we een groot deel van de levering van deze week als buffer moeten gebruiken om die tweede prikken te kunnen garanderen.” Dat heeft als concrete gevolg dat met die buffer dan weer geen nieuwe mensen gevaccineerd kunnen worden.

Planningstool offline

Omdat de onzekerheid zo groot is, heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nu beslist zijn eigen planningstool voorlopig offline te halen. Daarop kon elke Vlaming aan de hand van zijn leeftijd ongeveer inschatten wanneer die aan de beurt zou zijn voor de eerste en tweede prik. Maar op dit moment kan dat dus niet meer.

Door de beslissing van gisteren om het Johnson & Johnson-vaccin minstens tijdelijk ook niet meer aan mensen jonger dan 41 te geven, moest de planning sowieso al herbekeken worden. Met de bijgestelde leveringen en onduidelijkheden van de andere vaccins daar nog eens bij, is het op dit moment al helemaal niet meer mogelijk een correcte inschatting te geven wie wanneer aan de beurt zal zijn.

Uitstel is sowieso onvermijdelijk en de verwachting is dat hoe jonger iemand is, hoe groter de impact zal zijn. Gisteren was er nog sprake van twee tot drie weken uitstel voor de jongste leeftijdsgroepen, maar een exacte termijn durft Moonens daar op dit moment nog niet op plakken. Morgennamiddag zal Zorg en Gezondheid meer toelichting geven op een persbriefing, die u live kan volgen bij HLN.be

