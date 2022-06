Nu ook mogelijk voor slachtoffers en nabestaanden om gerechtelijke dossiers digitaal te bekijken

1 op 5 vrouwen pleegt abortus in ons land, Laura getuigt: “Het was eigenlijk een opluchting”

Amerikaanse staten mogen nu zelf de regels rond abortus bepalen na een beslissing van het Hooggerechtshof. Deze beslissing baart ook vrouwen hier zorgen. In ons land ondergaat één op de vijf vrouwen tijdens haar leven een abortus. Laura is één van deze vrouwen. Ze liet vorig jaar een abortus uitvoeren. “Het was eigenlijk een opluchting”, getuigt ze bij ‘VTM Nieuws’.

