Nu ook de liberalen aan boord zijn: dempt de regering straks de hoge brandstofprijzen?

Jongeman rijdt met boomsleper in op feesttent in Gouvy

Een jongeman uit de buurt van Gouvy, in de provincie Luxemburg, is met een boomsleper ingereden op een feesttent. Bij het voorval in de nacht van vrijdag op zaterdag vielen geen gewonden. Het parket van Luxemburg voert een onderzoek voor poging doodslag.

6 maart