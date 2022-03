Nu ook de liberalen aan boord zijn: dempt de regering straks de dure brandstofprijzen?

42 snelwegwer­ven de komende maanden: hier ondervind je de grootste hinder

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal samen met Lantis en De Werkvennootschap de komende maanden 42 snelwegwerven aanpakken. Het gaat ook over grote ingrepen aan bruggen en tunnels. In totaal komt er 81 kilometer nieuw of vernieuwd wegdek. Een overzicht van waar je vooral hinder mag verwachten.

13:48