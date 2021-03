Nu onze scholen weer dichtgaan: hoe doen we het in vergelijking met onze buurlanden? Wie sloot al het meest en wie het minst?

Het was een bittere pil om slikken na het Overlegcomité van gisteren. Hoewel Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beloofd had dat hij er alles aan zou doen om de scholen open te houden, werd beslist om ze volgende week toch te sluiten. Net als in het begin van de crisis, toen de schoolpoorten al eens wekenlang dicht bleven. Maar hoe doen we het eigenlijk in vergelijking met onze buurlanden? Wie sloot al het meeste en wie het minst? Een overzicht.

In ons land staat de teller op 54 dagen dat de scholen volledig dichtwaren en 54 dagen dat de scholen deels de poorten gesloten hielden. Dat blijkt uit officiële cijfers die UNESCO verzamelde. De organisatie is vooral bekend van haar werelderfgoedprogramma, maar werkt ook intensief rond onderwijs. Getuige daarvan haar volledige naam: Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

UNESCO beschouwde scholen als volledig gesloten als (bijna) alle leerlingen van de kleuterschool tot het hoger onderwijs de lessen niet fysiek konden bijwonen door toedoen van de coronamaatregelen. Meestal werd in die gevallen overgeschakeld op afstandsonderwijs. Scholen werden als deels gesloten beschouwd als er in sommige regio’s wel en in andere geen fysiek onderwijs was, als sommige leerjaren wel en andere niet fysiek naar school konden of er een combinatie was van fysiek en afstandsonderwijs.

België (54 dagen volledig dicht, 54 dagen deels dicht)

Ons land sloot tot nu toe alleen in de eerste golf de scholen volledig, tussen maart en mei. Tot de grote vakantie waren de scholen deels open. Sindsdien bleven de poorten open. Er is maar één buurland dat net als wij de schade kon beperken tot de eerste golf en dat is Frankrijk. De andere landen slaagden daar niet in.

Volgende week zullen onze cijfers evenwel een beetje stijgen, nadat het Overlegcomité besliste dat de lessen opgeschort worden.

Luxemburg (61 dagen volledig dicht, 74 dagen deels dicht)

Het Groothertogdom Luxemburg deed het een klein beetje minder goed dan wij. Het sloot niet alleen de deuren volledig in bepaalde perioden in de maanden maart, april en mei van vorig jaar, maar ook de eerste week na Nieuwjaar. Luxemburg had toen net de piek van een nieuwe coronagolf achter de rug. Sindsdien werd overgeschakeld op een gedeeltelijke opening.

Nederland (81 dagen volledig dicht, 70 dagen deels dicht)

Ook Nederland deed het minder goed dan ons land, volgens de cijfers van UNESCO. Scholen gingen niet alleen volledig dicht in maart, april en mei van vorig jaar, maar ook in januari en begin februari van dit jaar. Eind december hadden onze noorderburen af te rekenen met een nieuwe coronagolf en de sluiting van het onderwijs maakte deel uit van de strenge maatregelen die de curves weer onder controle moesten krijgen. Sindsdien is er sprake van deeltijds onderwijs.

Duitsland (100 dagen volledig dicht, 89 dagen deels dicht)

Duitsland is een van onze buurlanden die er minst goed in slaagden om de kinderen fysiek naar school te laten gaan. Maar liefst 100 dagen waren de scholen volledig dicht en 89 dagen deels. Duitsland is ook het land dat sinds het begin van dit jaar de scholen het meest dichthield: pas sinds half maart zijn ze weer deels open.

Frankrijk (41 dagen volledig dicht, 27 dagen deels dicht)

Frankrijk is de beste leerling van de klas als het gaat over het fysiek op school houden van leerlingen en studenten. De Franse regering maakt van het openhouden van de scholen een echt strijdpunt. “We mogen de kinderen geen onderwijs ontzeggen”, aldus minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer eerder dit jaar. “Kinderen, adolescenten en jongeren moeten in deze crisis onze prioriteit zijn.” Volgens Blanquer zijn kinderen op school beter beschermd dan thuis, iets waarin premier Jean Castex hem bijspringt.

De coronacijfers in Frankrijk zijn vrij gelijklopend met die van ons. Hun tweede coronagolf in november was niet zo hoog als die van ons, maar ze kwamen daarna wel op een hoger plateau uit.

Verenigd Koninkrijk (109 dagen volledig dicht, 80 dagen deels dicht)

Het Verenigd Koninkrijk slaagde er - net als Duitsland - het minst goed in om kinderen en jongeren fysiek naar school te laten gaan. In vergelijking met onze oostelijke buren waren de scholen iets langer volledig dicht, maar iets korter deels gesloten. Ook het Verenigd Koninkrijk kende begin dit jaar een relatief lange periode dat de scholen volledig dicht bleven: het grootste deel van januari en februari. Door de opkomst van de Britse variant hadden de Britten toen af te rekenen met hun hoogste coronagolf sinds het begin van de pandemie.

