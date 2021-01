Nu nog besmettelijkere virusmutaties de overhand dreigen te nemen: hoe groot is draagvlak voor nieuwe, harde lockdown in Vlaanderen?

“Trek even snoeihard aan de noodrem - de kort pijn -, om daarna allemaal sneller naar het ‘normale leven terug te kunnen.” Nu nog besmettelijkere virusmutaties de overhand dreigen te nemen, lijkt de nieuwe, strengere lockdown waar onder meer de horeca en eventsector om vragen er vroeg of laat te komen. Hoe denken werkgevers, winkeliers, het onderwijs, verhuurders van vakantielogies en jeugdverenigingen hierover? Bestaat er een draagvlak voor een nieuwe, harde lockdown zoals in maart in Vlaanderen?