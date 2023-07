Nu Nederlanders onze visprijs opdrijven: dit zijn alternatieven voor dure tong of pladijs

Teddyberen buitens­huis, grizzlybe­ren achter gesloten deuren. Zo gaat het er écht aan toe in de wereld van de motorben­des: “Een motorclub kent geen vrijheid”

In Henegouwen wordt een man met een hamer bewerkt. Een gruwelijk bloedbad. In West-Vlaanderen viel eind vorige maand het doek over het proces tegen 15 leden van een motorclub die een lid met een bunsenbrander te lijf gingen. Motorbendes deinzen nergens voor terug, ook al hebben ze soms de reputatie van ‘ruwe bolster, blanke pit’. “Wie binnen komt, laat alles vallen voor de club”, zegt Jelle Janssens (UGent), die lang onderzoek deed naar de bendes. Hoe gaat het er écht aan toe bij de Hells Angels, de Bandidos en de Outlaws?