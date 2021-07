Nu meer banen dan voor corona

Staatsse­cre­ta­ris Mahdi: “Mensen wachten nog te lang op antwoord na regularisa­tie of asielaan­vraag”

9:37 Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi (CD&V) reageert opgelucht dat de sans-papiers in Brussel hun honger- en dorststaking hebben opgeschort. Dat zegt hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Mahdi herhaalt dat hij vanaf dag één duidelijk is geweest over zijn beleid, maar dat er toch een aantal zaken zijn die anders moeten. “Mensen wachten momenteel nog te lang op een antwoord. Wanneer je een regularisatieaanvraag indient, moet je al gauw twee jaar wachten op een antwoord”, luidt het.