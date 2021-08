Nu lockdowns voorbij zijn, zitten asielen vol: deze katten en honden zoeken een baasje

Brigitte Borgmans, woordvoerder van het Departement Omgeving dat achter de website Adopteereendier.be zit, bevestigt dat asielen in de eerste periode van de coronacrisis een verhoogde vraag voor adopties binnenkregen. “Hierdoor werd inderdaad ook gevreesd dat er na afloop van de coronamaatregelen een toename van het aantal dieren in asielen zou zijn, eens de schattige pup of kitten was uitgegroeid tot een stevige volwassen hond of kater en het baasje door het einde van het verplichte telewerk en het opnieuw openen van horeca, evenementen,... minder tijd zou hebben voor een huisdier.” Asielen zijn dus zeer omzichtig omgesprongen met de aanvragen uit vrees dat deze dieren na de crisis weer in het asiel zouden belanden, aldus Borgmans.

De woordvoerder wijst erop dat de Vlaamse dienst Dierenwelzijn al jaren investeert in sensibiliseringscampagnes die burgers oproepen om niet onbezonnen een huisdier aan te schaffen. Een belangrijke tool is de website huisdierinfo.be, die onder andere uitgebreide huisdierwijzers aanbiedt voor uiteenlopende diersoorten, gaande van honden, katten, fretten en konijnen, tot reptielen, vogels en vissen.

Een beknopte selectie van tien honden uit de 213 honden die opgegeven zijn voor adoptie

Volledig scherm Floor © Blauwe Kruis van de Kust

Floor is een teefje van drie jaar oud. Deze Stafford-kruising zit boordevol energie, is sociaal en goed met mensen, maar kan niet goed om met andere honden en katten en is niet geschikt voor een huis met kleine kinderen. Floor zoekt een thuis waar ze buiten in de tuin kan spelen en heeft een baasje nodig dat bereid is opvoedingsadvies te volgen. Deze vrolijke speelvogel kan na gewenning alleen thuisblijven en kan mee in de auto.

Volledig scherm Mickey © Dierenasiel vzw De Leiestreek

Mickey (8) belandde in het asiel nadat zijn baasjes uit elkaar gingen. Dit kleine kereltje heeft verlatingsangst en zoekt dus een baasje dat veel thuis is, maar niet op een appartement woont. Naar andere honden toe kan Mickey dominant reageren. Het is niet geweten of hij goed is met katten of kleine kinderen.

Volledig scherm Taso © Dierenplezier Zennevallei vzw

Taso is een reu van vijf jaar oud. Hij is een van de 20 Duitse herders die momenteel opgegeven staan voor adoptie. Hij werd enkele weken geleden aangetroffen in een huis waar zijn vorige baasje een viertal weken eerder met de noorderzon was vertrokken. Taso overleefde door alles te eten wat hij maar vond. Ondertussen is hij opnieuw een mooie, lieve, gezonde, speelse hond en is hij klaar voor adoptie. Ondanks alles is Taso zijn vertrouwen in mensen nog niet kwijt. Hij is erg lief en vraagt om knuffels. Hij houdt van spelen en wandelen, al moet hij nog wat beter aan de leiband leren lopen. Taso is een grote jongen en zijn enthousiasme kan overweldigend zijn. Daarom wordt hij best geplaatst in een gezin met kinderen ouder dan 12 jaar. Zijn nieuwe baasje heeft ervaring en geduld nodig, en kan hem de liefde en warmte geven die hij verdient.

Volledig scherm Lola © Vzw Dierenasiel De Knuffelpootjes

Mopshondje Lola werd afgestaan omdat ze “beet” naar een andere hond van de eigenaar. Momenteel verblijft ze echter met drie andere honden in een opvanggezin, waar ze volop speelt en met de andere honden rondrent. Lola is goed met kinderen. Deze schattige snoet is nog heel jong, dus moet nog veel leren.

Volledig scherm Bassie © Dierenbescherming Meetjesland Vzw

Bassie komt uit Italië, en kan niet langer bij het gezin blijven dat hem adopteerde. Deze knaap is wantrouwig tegenover mensen en uit dat door te grommen, of -indien hij erg bang is- te bijten. Daarom zoekt hij een baasje dat met veel liefde en geduld zijn vertrouwen kan winnen en met hem aan de slag gaat om van hem een trouwe metgezel te maken. Aangezien Bassie momenteel nog een onvoorspelbaar karakter heeft, is hij niet geschikt voor een gezin met jonge kinderen. Hij heeft het verder ook niet echt begrepen op andere huisdieren.

Volledig scherm Wolf © Sint-Hubertus vzw

Wolf is een van de elf husky’s op adopteereendier.be. Deze prachtige meid is speels, lief, en heeft de typische eigenzinnigheid van een husky. Wolf heeft veel nood aan beweging, en is - net zoals veel andere husky’s - een ontsnappingsexpert. Wanneer ze zich verveelt, bijt deze meid dingen stuk. Haar nieuwe eigenaar moet beschikken over een goed afgesloten kennel of bereid zijn om er eentje te installeren. Muren van twee meter hoog houden deze topatlete immers niet tegen. Wolf heeft dominante trekjes, die tot uiting komen wanneer ze in contact komt met andere dieren en kinderen. Daarom is ze op zoek naar een gezin zonder andere huisdieren en zonder kleine kinderen. Haar ideale nieuwe baasje heeft ervaring met honden, kan haar de knuffels én beweging geven die ze nodig heeft, is veel thuis en wil werken aan haar ontsnappingsgedrag.

Volledig scherm Alfie © Vetas vzw

Alfie (vroeger Alfa) is een Amerikaanse Stafford van amper een jaar oud, maar in zijn eerste levensjaar verbleef hij al bij vier verschillende gezinnen. Eind mei belandde hij in het asiel nadat hij een kind zou gebeten hebben, al weet het opvangcentrum er het fijne niet van. Vzw Vetas omschrijft hem als een vlotte, onopgevoede puber die tot nu toe erg flink is en geen agressie vertoont. Toch wordt hij voor de zekerheid enkel geplaatst bij gezinnen met kinderen ouder dan twaalf jaar. Alfie is zindelijk en leerde de voorbije maanden aan de leiband wandelen. Hij is zeer aanhankelijk en kan getest worden met andere honden.

Volledig scherm Basil © Dierenasiel Genk Vzw

Basil is een zeven jaar oude Cavalier King Charles Spaniel. Dit is zijn tweede verblijf in het asiel. De eerste keer werd hij opgenomen omdat zijn eigenaar verhuisde. Zijn nieuwe baasjes gaven hem op omdat Basil voortdurend blaft wanneer hij alleen wordt gelaten. Ondertussen is duidelijk dat hij alleen kan gelaten worden, mits training. Hij is een vrolijke jongen die geniet van aandacht en knuffels en verzot is op eten. Hij gaat graag wandelen en tijdens de hele route snuffelt hij uitvoerig. Basil is dan ook een kei in speurspellen. Hij heeft nood aan voorspelbaarheid en kan blaffen of grommen wanneer er onverwachte dingen gebeuren. Zijn nieuwe baasje moet met Basil werken aan zijn geduld, zodat hij ook minder onrustig wordt. Het asiel zoekt voor Basil een huis met een tuin.

Volledig scherm Freya © Vzw Dierenvrienden Sint-Truiden

Maar liefst 28 adoptiehonden op de website zijn Mechelaars. Freya (3) is er daar eentje van. Ze is een kruising en heeft het typische karakter van een herdershond. Hardwerkend en actief, maar ook eigenwijs en beschermend. Freya is een echte “eenmanshond” en kan de perfecte trouwe kameraad zijn voor iemand die haar typische karakter kan appreciëren en haar leert om grenzen te respecteren. Freya heeft prachtige ogen, vertoeft graag in menselijk gezelschap en doet haar best om haar baasjes te behagen. Ze verkeert in goede gezondheid en kan het perfecte wandelmaatje zijn. Freya is niet geschikt voor drukke gezinnen, omdat ze dan niet weet wie ze moet gehoorzamen. Een gezin zonder kinderen en andere dieren is ideaal.

Volledig scherm Heidi © Dierenasiel Genk Vzw

Rottweilerteefje Heidi (6 jaar oud) werd afgestaan omdat haar gezin geen tijd meer voor haar had. Heidi is vriendelijk naar mensen toe en is een echte speelvogel. Ze is verzot op touw, tennisballen, voetballen en pluchen knuffels. Het liefst van al heeft ze echter piepspeeltjes, die ze al snel stukbijt. Een aandachtspunt bij Heidi is dat ze beschermend is over haar speelgoed. Ze maakt dit duidelijk door te grommen. Deze grote meid is verzot op knuffelen en verandert dan in een uit de kluiten gewassen schoothond. Ze houdt van eten en is gek op snoepjes speuren, commando’s leren, puzzelen of de snuffelmat uitpluizen voor snoepjes. Daarmee is Heidi ook goed te trainen. Heidi zoekt een gezin zonder andere dieren en zonder kinderen, en met een huis met een tuin.

Een hond is een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen vergt het verzorgen en opvoeden van een hond veel tijd en energie, er komen ook kosten bij kijken. Daarnaast is het ook belangrijk dat je over de nodige ruimte beschikt en een oplossing voorhanden hebt indien je een lange dag weg bent of op reis gaat. Huisdierinfo.be biedt een overzicht van tien vragen die je helpen uitmaken of een hond als huisdier een goed idee voor je is.

Een greep uit de 629 (!) katten die momenteel ter adoptie worden aangeboden

Volledig scherm Valina © Dierenopvangcentrum Zemst vzw

Valina heeft een lief, sociaal karakter. Ze houdt niet van veel drukte en in het begin is ze eerder afwachtend, maar zodra ze zich op haar gemak voelt, is ze erg sociaal. Ze heeft nood aan een speelmaatje, dus komt best terecht in een woning met een andere sociale kat of wordt samen met een andere kat geadopteerd. Idealiter heeft Valina toegang tot een tuin.

Volledig scherm Queenie en Freddie © Cattitude VZW

De kittens Queenie (links) en Freddie (rechts) dienen als duo geadopteerd te worden. Ze kwamen ter wereld op 3 mei 2021 en werden met de papfles grootgebracht. Het olijke duo zit boordevol energie en zoekt een thuis waar ze kunnen opgroeien tot echte huistijgers. Als speelvogel Freddie eindelijk uitgespeeld is, houdt hij van aaitjes en aandacht, zij het niet voor lang. Er is immers nog zoveel te ontdekken! Queenie is iets rustiger dan Freddie en zal dan ook vaker zelf om aandacht komen vragen. Ze zijn goed met kinderen en andere katten.

Volledig scherm Ancho © Het Kattenkabinet

De vijf jaar oude kater Ancho lijkt altijd wat nors, maar in werkelijkheid is hij een zachte, sociale poes die zich graag in menselijk gezelschap bevindt. Hij volgt zijn baasje door het hele huis en ploft zich neer in de kamer waar die vertoeft. Ancho zal om aandacht komen vragen, maar maakt het ook duidelijk als hij genoeg heeft van het geknuffel. Als er teveel lawaai of beweging is, gaat hij op zoek naar en rustiger plekje. Daarom wordt voor hem een gezin zonder kleine kinderen gezocht. Ancho heeft het kattenaidsvirus en is FIV-positief. Dat wil zeggen dat hij jammer genoeg niet naar buiten zal kunnen, en dat hij naar een thuis zonder andere katten moet. Het virus kan echter niet overgedragen op mensen en het opvangcentrum biedt uitgebreide informatie over kattenaids.

Volledig scherm Miepje © Zwerfpoezen Rupelstreek

Derde keer, goeie keer? Miepje (5) werd immers al twee keer geplaatst en is nu opnieuw op zoek naar een warm nestje? Hoewel ze er erg lief uitziet met dat hartje op haar neus, heeft ze best wel een pittig karakter. Als Miepje gestresseerd is, heeft ze immers de onhebbelijke gewoonte om je enkels en voeten als prooi te zien als je voorbij komt. Voel ze zich wel op haar gemak, dan is ze heel lief en komt ze rond je benen draaien, kopjes geven, spinnen, en genieten van de aandacht die ze krijgt! Miepje kan niet om met andere huisdieren en heeft rust en ruimte nodig. Een gezin zonder kinderen en een huis met een tuin is bijgevolg ideaal. Miepje is een katje met een handleiding, maar eens je weet wat haar gelukkig maakt, wordt ze jouw beste vriendin!

Volledig scherm Thor © Zwerfpoezen Rupelstreek

De sneeuwwitte Thor is een kater van 9 jaar. Hij is een echt gezelschapsdier en ligt het liefst ergens in de buurt van zijn baasjes. Thor schrikt nogal snel van plotse geluiden en houdt van rust. Daarom belandt hij best in een gezin zonder of met al wat oudere kinderen. Een speelkameraadje mag, maar dan liefst een kitten of hele jonge poes voor wie hij een vaderfiguur kan zijn, kan overladen met likjes en liefde en waarmee hij kan spelen en ravotten. Thor blijft bij voorkeur binnen, want hij heeft vermoedelijk een pollenallergie waarvoor hij af en toe een cortisonepilletje moet nemen.

Volledig scherm Molly © De Zorghoeve Vzw

Molly is een jonge kater van een jaar oud. Hij heeft hoofdzakelijk altijd binnen gezeten en kan wandelen aan de leiband. Molly belandde in het asielcentrum omdat zijn baasje op kot geen huisdieren mag houden.

Volledig scherm Poekie © Dierenasiel Genk Vzw

Poekie is ongeveer anderhalf jaar oud en werd door haar eerste baasje achtergelaten na een verhuis. De nieuwe bewoners probeerden voor haar te zorgen, maar omdat hun kind allergisch was, belandde Poekie in het asiel. Poekie is nogal onzeker en voelt zich ongemakkelijk in nieuwe situaties. Ze laat zich echter ook gemakkelijk aaien, kan aanhankelijk zijn en komt tegen je benen schuren. Maar Poekie heeft ook een pittig kantje en kan daardoor niet geplaatst worden bij kleine kinderen of andere katten. Ze heeft nood aan een thuis waar ze ook buiten kan.

Volledig scherm Pruts © Dierenasiel Genk Vzw

Pruts is een Main Coone van ongeveer zes jaar oud. Haar baasje stond haar af omwille van een verhuis. Pruts had last van schurende wimpers, omdat haar oogleden naar binnen krulden. Dat werd ondertussen verholpen met een operatie, maar dit maakt wel dat haar oogjes er een beetje anders uitzien. Pruts is wat terughoudend naar vreemden, maar komt uiteindelijk wel een aaitje vragen. In het asiel is ze geen grote knuffelaar, mogelijk ook door de aanwezigheid van andere katten. Daar kan ze namelijk niet goed mee overweg. Pruts houdt niet van drukte, kinderen vermijdt ze ook liever. Ze is het gewend om binnen en buiten te kunnen.

Volledig scherm Azura © Vzw Dierenvrienden Sint-Truiden

Azura (6) werd afgestaan omwille van een verhuis naar een appartement. Haar vroegere baasjes hadden al vrij vlug door dat dit nieuwe leven niets voor haar was. Nochtans kende Azura het buitenleven niet echt, maar ze had wel meer ruimte nodig dan ze nu kreeg. Deze kattin komt aandacht vragen wanneer ze er nood aan heeft, is van niets bang en vindt alles even interessant. Azura is een erg lieve en aanhankelijke kat, en zoekt een thuis waar ze volop aandacht krijgt.

Volledig scherm Cico © Vzw Dierenvrienden St-Truiden

Cico is een ietwat oudere kattin van 13 jaar oud in goede gezondheid. Ze belandde in het asiel na een inbeslagname. Ze heeft een rustige persoonlijkheid en zal, mits een beetje geduld, uitgroeien tot een echte gezelschapsdame. Cico was het gewend om met vele katten samen te wonen, maar dat is geen must. Idealiter belandt ze in een nieuwe rustige thuis waar ze volop in de watten gelegd zal worden. Cico zou goed aarden op een appartement met een fijn terras of in een huis met een afgesloten tuin, waar ze veilig buiten kan.

Katten brengen extra leven in huis, maar het is belangrijk om op voorhand uit te maken of het wel zo'n goed idee is om een kat te adopteren. Is er bijvoorbeeld niemand allergisch en ben je bereid om kattenbakken, krabpalen en andere kattenspullen in huis te zetten? Een kat durft immers al eens haar klauwen in je meubilair te zetten. De vragenlijst van Huisdierinfo.be helpt je uitmaken of een kat voor jou de juiste keuze is.

LEES OOK: