Nu gasprijs op laagste niveau in half jaar staat: eindelijk goed nieuws uit energiesector? "De hoge prijzen doen hun werk”

WEERBE­RICHT. Tijdelijke opklarin­gen met later toenemende kans op buien, maxima tot tien graden

De laatste neerslag verlaat deze ochtend ons land via het oosten en we kunnen genieten van enkele tijdelijke opklaringen, vooral in het noorden. In de namiddag neemt de bewolking opnieuw toe met geleidelijk buien vanaf de Franse grens. Dat meldt het KMI.

6:12