Nu diesels en benzinewagens verdwijnen: zo ziet het tankstation van de toekomst eruit

Mag een baas zich boos maken? En waarom zijn werknemers vandaag kritischer over hun leidingge­ven­de? Expert legt uit

Nee, je hoeft het niet te pikken wanneer je baas plots een bundel papieren naar je hoofd mikt. Maar moet een leidinggevende dan vandaag in alle omstandigheden z’n emoties in toom houden? Hoe kan je je personeel aanvuren zonder dat er krantenartikels komen over een ‘toxische bedrijfscultuur’? Hoeveel procent van onze bazen vertonen psychopatische trekjes en zijn dat altijd mannen? Hoogleraar arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) over de lessen die we kunnen trekken uit de Plopsa-kwestie.