Nu de vastgoedmarkt afkoelt: hoe zet je je woning het best in de markt?

Premier wil fiscale hervorming “beslis­sings­klaar” maken

De federale regering trekt zich de komende dagen terug in conclaaf om zich te buigen over de fiscale hervorming. Het dossier sleept al maanden aan en premier Alexander De Croo hoopt door er enkele dagen aan een stuk stevig aan door te werken, schot in de zaak te krijgen. De verwachting is niet dat het dossier dit weekend volledig wordt afgeklopt, al wil de premier het “beslissingsklaar” maken.