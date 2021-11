Nu de regering er zo op hamert: hoe vaak moet ik een zelftest gebruiken? Elke dag? Om de paar dagen?

De regering moeit zich voorlopig niet met ons huishouden, maar doet dat tegen ‘een prijsje': de zelftest. Ze hoopt dat we die massaal gebruiken als we thuis vrienden of familie zien. Alleen rijst dan de vraag: hoeveel keer per week moeten we het stokje in onze neus steken om ‘veilig’ te zijn? Élke dag? De bijsluiter zegt het ons niet, professor Herman Goossens (UAntwerpen) wel.