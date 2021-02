Nu de ene lobbygroep na de andere naar versoepelingen hengelt: uit wie bestaat de ‘versoepelbrigade’, en wat willen ze precies?

Versoepe­ling voor buitenacti­vi­tei­ten? Van Ranst: "Wandelin­gen met zes personen toelaten in plaats van met vier is een beslissing die politici makkelij­ker kunnen nemen”

18 februari Het gevaar om besmet te raken met het coronavirus is buiten véél kleiner dan binnenskamers. Zou het dan geen goed idee zijn om bij versoepelingen een onderscheid te maken, en activiteiten in openlucht al eerder toe te laten? “Absoluut”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven). “Het is ook geen staatsgeheim dat er in die richting wordt gedacht.”