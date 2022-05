Nu corona van de werkvloer is verdwenen: wat is er voor jou veranderd? Onderzoekers willen het graag van u weten

De tijd van lege pendeltreinen en zo goed als verlaten kantoorgebouwen is ondertussen weer een ver verleden. Dik twee jaar is het al geleden dat we massaal gingen telewerken, of plichtbewust met een groot boog om de collega’s liepen. Wat is er in die coronatijd voor jou veranderd? Zijn je verwachtingen over werk veranderd? En matchen ze nog met die van je werkgever? Onderzoekers Kathleen Vangronsvelt en Ans De Vos willen het voor een afsluitend onderzoek graag van u weten.