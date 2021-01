Nu Beieren ze verplicht: welk nut hebben FFP2-mondmaskers? “Te duur. En veel verschil zullen ze niet maken”

Welke types mondmasker bestaan er?

Er zijn verschillende soorten mondmaskers die ons kunnen beschermen tegen ziekteverwekkers die via de lucht worden verspreid, elk met hun eigen beschermingsgraad. Het meest eenvoudige onder de mondkapjes is het 'comfortmasker' - het wasbare stoffen exemplaar, al dan niet voorzien van extra filter, dat we in het begin van de pandemie eventueel zelf maakten. Intussen dragen mensen in de supermarkt of op de bus ook massaal het lichtblauwe of -groene wegwerpkapje. Dat zijn de medische of chirurgische FFP1-maskers. De in Beieren verplichte FFP2's zijn echte ademhalingsbeschermingsmaskers, de zogenaamde 'stofmaskers'. En dan zijn er ook nog de FFP3-maskers. Die bieden de allerhoogste bescherming en worden vooral gebruikt in de chemische industrie.